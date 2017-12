Nacional

Mañana puede iniciar la huelga indefinida de los médicos

Los galenos no descartan realizar bloqueos a nivel nacional

Martes, 26 de Diciembre, 2017

La secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia, Jenny Arias, informó en el programa El Café de la Mañana de radio Fides que su sector iniciará la huelga general indefinida desde este miércoles, aunque la medida estaba prevista desde el pasado viernes recién comenzarán mañana.

“Nuestro paro ha sido escalonado, estamos ingresando a la huelga general indefinida no descartamos organizarnos a nivel nacional con bloqueos”, dijo. Cuando se le preguntó ¿desde que fecha la huelga indefinida?, dijo: “a partir del día de mañana ya estamos nosotros en esta posición plegándonos, una vez más al, conflicto que iniciaron los compañeros profesionales”.

El sector demanda un diálogo donde se convoque a todos los actores de salud incluidos los trabajadores del sector salud. Además explicó que los hospitales “se están cayendo” pues la descentralización que realizo el gobierno no funcionó.

“El gobierno ha descentralizado la salud y le ha dado competencias a los municipios y gobernaciones y ninguno cumple. Está acabando la gestión 2017 y no hay crecimiento vegetativo para este año”, sostuvo.

En su criterio, con tanta carencias que se tiene en salud no se puede dar una atención de calidad y calidez.

“Una enfermera atendiendo una sala con 30 a 35 pacientes, de que calidad y calidez estamos hablando, si no hay recursos humanos, no hay equipamiento, ¿qué clase de salud vamos a dar a población?, y eso no es responsabilidad de los trabajadores, eso es política de Estado”, acotó.