Campero aclara que médicos pueden seguir con marchas y huelga de hambre para dialogar

La autoridad confirmó que continúa la propuesta de un diálogo 'al más alto nivel'

Martes, 26 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Ministra de Salud, Ariana Campero. Foto: Archivo Erbol

La ministra de Salud, Ariana Campero, aclaró este martes que no se pidió a los médicos la suspensión total de sus medidas de presión para el inicio del proceso de diálogo, sino sólo la restitución de la atención en los hospitales.



"No les hemos pedido que levanten sus movilización en calles, sus piquetes de huelga de hambre, sus marchas, cualquier forma de movilización como lo hacen todos los sectores, (sólo) les hemos pedido que atiendan a los enfermos, que entiendan que esa no es una solicitud extrema o condicionamiento", dijo la autoridad.



Asimismo, la Ministra confirmó que la propuesta de iniciar el proceso de diálogo "al más alto nivel" continúa, es decir, con el presidente Evo Morales.



Es así que "el pasado jueves el ministro de la Presidencia (René Martínez) les dijo (que) el presidente Evo los va a recibir, pero levanten su paro en hospitales y los recibimos con mucho gusto (...) es una condicionante humana (...) no les hemos dicho levanten movilizaciones, piquetes, marchas, solo es un tema humano para que atiendan a los enfermos", insistió en declaraciones a Unitel.



El pasado sábado, el presidente Morales aseguró que no puede reunirse con gente que hizo mucho daño a la salud e incluso remarcó que en Bolivia se necesita una nueva generación de galenos.



"Quiero decirles, no podemos reunirnos con la gente que está haciendo mucho daño a la vida y a la salud, ya se hicieron la burla de la ministra (de Salud, Ariana Campero), entonces, si quieren el diálogo levanten el paro, el diálogo está abierto (y ahora) está en manos de ellos" la decisión, aseveró Morales.



Los médicos están en paro indefinido desde hace 34 días en demanda de la abrogación del artículo 205 del Código de Sistema Penal, que legisla la mala práctica profesional, y el Decreto Supremo 3385 de creación de la Autoridad de Fiscalización.



Pero "no pueden pedirle al país que se deje de legislar la negligencia médica, (eso es como) pedir que se desproteja a la población", sostuvo Campero.



En las últimas horas, cuatro personas que se encuentran en uno de los piquetes de huelga de hambre del sector salud enviaron una carta al presidente Morales para solicitar el inicio de un "diálogo sensible y sin condiciones".