Un fallecido y decenas de heridos en accidente en la ruta Camiri - Santa Cruz

Según la versión de los pasajeros, el chofer del bus se quedó dormido e impactó contra el camión cisterna

Lunes, 25 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Foto: Captura de pantalla

Un fallecido y decenas de heridos es el saldo de la colisión de un bus interprovincial y un camión cisterna en la ruta Santa Cruz – Camiri.



El bus de la empresa Capinatur, que transportaba a 47 pasajeros, chocó contra la parte posterior de un camión cisterna. La colisión cobró la vida de Carlos Andrés Vargas (7), hijo del conductor. El menor de edad tras el impacto salió expulsado por la ventana lateral del bus que le infligió un profundo corte en la parte del abdomen, que finalmente le quitó la vida.



Ambulancias llegaron al lugar para asistir a los heridos que requerían ser hospitalizados. Bomberos y la Policía acordonaron el lugar para evitar una mayor tragedia debido a la gasolina que se iba derramando en una cantidad aproximada de 20 mil litros.



Según la versión de los pasajeros, el chofer del bus se quedó dormido e impactó contra el camión cisterna. El niño no pudo ser auxiliado de manera inmediata y perdió la vida. Los heridos se recuperan en distintos hospitales.



“No había quién auxilie al niño y falleció, la ambulancia llego unos 15 minutos después del hecho, la mayoría de los heridos es por golpes debido al impacto”, indicó uno de los testigos a Unitel.



El camión cisterna perdió al menos 20 mil litros de gasolina por el golpe en el tanque. “Yo traigo gasolina de Yacuiba, pero la flota me alcanzó y me lo ha golpeado el tanque, estaba volviendo de Santa Cruz”, dijo el chofer del cisterna.