El próximo año es la antesala al período preelectoral

Año 2018, analistas políticos advierten conflictos

El fallo del TCP generó una serie de protestas que van a continuar el próximo año, desde febrero.

Lunes, 25 de Diciembre, 2017

Algunos analistas políticos señalan que el 2018 será un año “durísimo” para el Gobierno central, consideran que los conflictos que se generaron al finalizar esta gestión se van a agudizar. También coinciden en que la estabilidad económica va a ser factor determinante en un período que será la antesala del año electoral 2019.

Escenario. Para el analista político, Marcelo Silva, el próximo año la estrategia del Movimiento Al Socialismo (MAS) se enfocará en “capturar legitimidad que ha perdido después del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)” sobre la repostulación del presidente Evo Morales.

“No creo que en la lógica política del MAS, no se haya considerado que el fallo que salió hace unas semanas no le iba representar un costo político, el hecho de existir un referendo que le dijo no a la repostulación del presidente y luego, tratar de encontrar un camino más fácil y contradictorio a la voluntad popular, de alguna manera implica un costo político”, expuso Silva.

En ese sentido, la politóloga Helena Argirakis considera que “existe un miedo en la oposición de enfrentar a Evo Morales en las urnas”, por ello cree que los conflictos sectoriales buscarán establecer una desproporción en la relación de las medidas con las demandas.

“En el conflicto médico hemos visto que, una reivindicación que es justa, se convirtió en una campaña. Da la sensación que en más de una reivindicación sectorial habrá una estrategia para evitar que Evo Morales sea candidato, ese será el trasfondo”, explicó a tiempo de asegurar que este tipo de medidas busca “generar un desgaste del Gobierno para no llegar al año electoral”.

Por su parte, la analista, Silvia Salame, señala que en el 2018 van a emerger otros frentes de conflicto, a partir de los intereses regionales como es el caso de Incahuasi, una controversia que dejó abierta el mismo TCP que habilitó a Morales para las próximas elecciones presidenciales.

“El 2018 va a ser muy difícil, un año complicado indudablemente, los problemas no solo serán sociales, como es el caso de los médicos, sino también políticos y hasta económicos”, anunció.

El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, es más optimista, en el sentido de la participación de la ciudadanía en el escenario político, aunque reflexiona sobre la importancia de que “la población aprenda a politizarse, en el término correcto, no en política partidaria, sino en generar un contenido fresco y democrático”.

A su vez, el expresidente del Colegio de Politólogos, Alberto Careaga, considera que el “desgaste internacional del presidente Morales va a pesar en el escenario interno”, también cree que el 2018 “no habrá mucha benevolencia con el primer mandatario, se avecinan muchos otros conflictos, teniendo en cuenta que se ha querido imponer una candidatura sin tener los elementos de discusión suficientes, los problemas se van a agudizar”, sostuvo.

Factor económico. Silva cree que entre las estrategias del Gobierno para el 2018 “habrán políticas públicas muy interesantes, me imagino que vamos a tener un doble aguinaldo y medidas que vayan a aplacar las demandas sociales de sectores que se encuentran en la oposición estructural al partido gobernante”.

“Para que se le complique el escenario político al MAS, un elemento determinante puede ser el descuidar la estabilidad económica del país”, advirtió.

Argirakis sostiene que “la estabilidad económica es un factor indiscutible que juega a favor del Gobierno. Seguimos siendo una economía que crece en la región, tal vez no al ritmo con el que se creció en otros años”.

En discrepancia, Villena no cree que el factor económico juegue indefinidamente a favor del Gobierno. “Los problemas internos son cada vez más frecuentes en el régimen; la corrupción que asumió un carácter de institucionalización, el tema del contrabando y el narcotráfico, son elementos que precisamente no van a posibilitar que se garantice el relativo control de la economía”, indicó.

Alternativas. Para que el MAS recupere terreno, Marcelo Silva indica que el partido de gobierno tiene que abrirse a sectores que los tiene en contra, como es la clase media. “El MAS necesita apuntar a gente que sea vocera y que tenga acercamiento con los sectores urbanos”, dijo.

Careaga coincide con esa visión y sugiere que “el Gobierno debería empezar a buscar intermediarios o portavoces que no estén vinculados a ese entorno que no está bien visto en el partido. También deberían establecer un gabinete más técnico que pueda generar un acercamiento con los sectores”.

Plataformas. Los colectivos ciudadanos han cobrado una gran importancia en los últimos acontecimientos políticos y de momento han logrado cubrir el espacio que dejó una oposición debilitada. “Para el 2018 estos grupos tienen como desafío construir un nuevo discurso que responda a un nuevo escenario, aún vivimos una polarización entre el partido gobernante y una oposición que no ha logrado construir una sola propuesta, es por eso que se destaca el papel de estas plataformas”, expresó Villena.

Sobre el tema, Marcelo Silva señala que las plataformas carecen de la fuerza para proponer un liderazgo alternativo y una propuesta. “Estos colectivos tienen una posición muy eficaz en el momento de ser reactivos, pero el 2018 y el 2019 no vamos a estar en posiciones reactivas, el gran desafío va a estar en construir un proyecto político”, puntualizó el analista.

Finalmente, Careaga destaca que “se está generando un grupo de jóvenes que les interesa el quehacer político, las plataformas van a tomar protagonismo, no solo en base a consignas, sino en el reclamo de querer establecer mejores condiciones para los bolivianos, de ahí van a emerger grandes liderazgos”.

No creen que linera deje el binomio para las elecciones

Alberto Careaga cree que el anuncio del vicepresidente Álvaro García Linera, quien aseguró que no iba a participar de una nueva elección, responde a una estrategia del Gobierno.

Entretanto, Silvia Salame ve muy difícil que se pueda levantar otra figura alterna a Linera. “En la estrategia del MAS, al que está empezando a perfilarse se le corta la cabeza, como pasó con Román Loayza y Santos Ramírez. No está permitido dentro del MAS que alguien tenga alguna aspiración política”, manifestó.

Villena también no cree en la renuncia del vicepresidente a una nueva postulación. “Ya en el pasado García Linera hizo lo mismo, ya renunció varias veces, pero esto no es más que un show mediático”, apuntó el exdefensor del Pueblo.

Democracia. Entre otros puntos que preocupa a Silvia Salame es la calidad de la democracia, la analista considera que existe un debilitamiento en ese aspecto.

"Es evidente que este año la calidad de la democracia ha empeorado en el país y se necesita que la ciudadanía participe para restablecer los valores democráticos", dijo Salame.

De la misma manera, Rolando Villena lamenta que el "debilitamiento democrático", aunque espera que en el 2018 el ciudadano sea un actor fundamental para contrarrestar ese escenario.

"En términos de la democracia existe un panorama lúgubre, la incertidumbre está en aumento y no hay espacios para que el pueblo pueda participar, es por ello que es momento de que el pueblo vaya asumiendo una vocación más participativa en todos los escenarios políticos a nivel nacional", concluyó el exdefensor del Pueblo.

