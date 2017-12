Fiestas de fin de año

Navidad, tiempo de reflexión

El mundo entero celebra el nacimiento del Niño Jesús. El papa Francisco pide paz; mientras el monseñor en Santa Cruz, diálogo y entendimiento para evitar más conflictos sociales.

Lunes, 25 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Hoy el mundo celebra la llegada del 'salvador', el Hijo de Dios.

Para mí la Navidad significa amor, reconciliación, armonía, pero sobre todo reflexión, decía Gustavo Gonzales, mientras salía de la misa de la Catedral en la capital cruceña. El 25 de diciembre es una de las fechas más importantes para los cristianos y cuya celebración no discrimina a nadie.

Sentimientos. "Las fiestas de fin de año son esperadas. La primera (Navidad) porque la familia completa se reúne. Llegan parientes de otras ciudades, de otros departamentos y hasta de otros países para recordar cómo es compartir en el hogar; aunque sea comiendo un pedazo de pan o un delicioso lechoncito, la idea es sentarse en la mesa y conversar. La segunda (Año Nuevo) es más para estar entre amigos, brindar y bailar hasta que amanezca", detalló Mariana Caldera, vecina de la Radial 10. La versión de la mujer la comparte muchos ciudadanos que hoy festejan el nacimiento del Niño Jesús. "El nacimiento, la familia es lo que prima en la celebración. Por ejemplo, en la mía, nos tomamos unos minutos después de la Nochebuena para reflexionar, para perdonarnos si nos hemos faltado y por supuesto, para reconciliarnos", afirmó otra creyente católica, Natalia Ribera.

El festejo. La Natividad o nacimiento de Cristo se produjo la noche del 24 de diciembre. Como se narra en el evangelio según San Mateo, "José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue". Por eso, el hijo de Dios nació en el lugar más pobre, como ejemplo para que los cristianos adopten la humildad. Son muchas las tradiciones tomadas de la religión cristiana, como la epifanía de los Reyes Magos, cuando los tres magos de Oriente, siguiendo la estrella, llegaron al portal de Belén para adorar al niño recién nacido y le ofrecieron oro, incienso y mirra. En conmemoración, cada 6 de enero, las familias reparten los regalos que han traído los Reyes Magos.

El mensaje del Papa. Desde el Vaticano, el papa Francisco lanzó este domingo, al final de Angelus, un llamado a la paz y a la liberación de los rehenes en el mundo y dijo que oraba por los filipinos afectados por una tormenta tropical que dejó más de 200 muertos en el país. Asimismo, invocó "el don de la paz para todo el mundo, especialmente para las poblaciones que más sufren por culpa de los conflictos". "Renuevo mi llamado para que en ocasión de Navidad las personas secuestradas -sacerdotes, religiosos y religiosas y fieles laicos- sean liberadas y puedan volver a sus casas", agregó Francisco. "Rezo por la isla de Mindanao, por los filipinos, asolados por una tormenta que causó numerosas víctimas", dijo el papa desde la ventana del palacio apostólico del Vaticano. "Que Dios misericordioso acoja las almas de los difuntos y consuele a los que sufren por esta calamidad", agregó el papa. "¡Feliz domingo y feliz Navidad", concluyó el sumo pontífice aplaudido por los 17.000 fieles congregados en la plaza San Pedro.

Monseñor Gualberti pide por los enfermos. El monseñor, Sergio Gualberti, en su homilía de domingo, pidió "orar para que Él (Jesús) mueva a las autoridades y el sector de salud, a los profesionales de la salud, a que no escatimen esfuerzos a fin de superar el largo conflicto que pone en riesgo la vida de tantos enfermos y se abran a todas las soluciones justas y posibles sin previas condiciones, poniendo el bienestar y la salud de la población por encima de todas las demás razones". Asimismo, remarcó que "gracias al niño que está por nacer conocemos que nuestro Dios es el Dios que salva e interviene para liberarnos del pecado y de la muerte, no hay otro salvador que no sea el Señor, Él es el único salvador. Y la historia nos enseña que cuando los políticos asumen pose de salvador, se vuelve la tragedia más grande para un país".

Religiones que se suman y contraponen a la Navidad

El 25 de diciembre es celebrado por la mayoría de los cristianos, como el nacimiento de Jesús; aunque algunos (como los Testigos de Jehová y otros protestantes) consideran que, al no indicar en la Biblia la fecha del nacimiento de Jesucristo ni ordenar celebrarla, no hay razón para celebrar o crear una fiesta por ese motivo. Otros, como el budismo celebra el nacimiento de Jesús, porque lo consideran un ser santo, sin embargo, no llevan a cabo grandes fiestas en diciembre, ya que su año nuevo es en el mes de febrero. Los hindúes celebran “Diwali”, una especie de Navidad que adelantan a noviembre. Los musulmanes se oponen a la Navidad, porque consideran que carece de rigor, ya que la fecha exacta en la que se sitúa el nacimiento de Cristo no aparece en los evangelios. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o mormones, quienes no se consideran una Iglesia protestante ni reformada, sino una Iglesia restaurada, se unen al mundo en la celebración navideña tradicional.