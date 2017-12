Desafío, estudiantes optan por cursar dos carreras

Los alumnos aspiran a capacitarse en menor tiempo, aunque este reto requiera de mayor organización y esfuerzo para su futuro.

Lunes, 25 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: La UAGRM es la casa de estudios que recibe más postulantes cada año.

n los últimos años la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), ha sido la institución educativa superior con mayor población estudiantil en el departamento de Santa Cruz. Cada año miles de postulantes hacen largas filas para rendir la Prueba de Suficiencia Académica (PSA) y obtener un cupo de ingreso, muchos de los jóvenes eligen dos carreras, aunque a veces no resulta sencillo, pero esto les ayudará a ampliar sus conocimientos y tener más posibilidades laborales a futuro.

Dilema. Algunos estudiantes aseguran que la elección de una carrera es un paso muy difícil para ellos, incluso puede llegar a ser un tema de debate entre la familia y el postulante, muchos de estos bachilleres optan por las carreras que son más comunes, otros prefieren las que tienen gran cantidad de alumnos matriculados y algunos deciden seguir sus tradiciones familiares y estudiar lo que los padres desean o una carrera similar a la de ellos.

Autoridad. Osvaldo Ulloa, vicerrector de la UAGRM, informó que por el momento son más de 10 mil bachilleres los que se han inscrito para el PSA 2018, se espera que lleguen a los 25 mil hasta culminar el proceso de inscripciones que es en enero de 2018. Con respecto al tema de las carreras paralelas, estas están respaldadas por una resolución rectoral 119/2011, la cual tiene ciertas condiciones que los postulantes deben de tener en cuenta al momento de realizar su solicitud, por ejemplo: haber aprobado todas las materias de los primeros cuatro semestres (en caso de que la carrera sea semestralizada), o los dos primeros años (si es anualizada); tener un Promedio Ponderado Acumulado (PPA) mayor a 60 puntos; presentar un perfil psicotécnico evaluado por el Departamento de Orientación de la UAGRM, para saber si el estudiante tiene las aptitudes necesarias para solicitar una segunda opción.

Estudios. La UAGRM les ofrece a los universitarios una variedad de carreras, para que estos puedan elegir cuál llevarán paralelamente a la de origen. En el año 2016, en la primera gestión, fueron un total de 520 postulantes que realizaron sus solicitudes para cursar un estudio alternativo 229 sexo masculino y 291 sexo femenino; en la segunda gestión 384 alumnos realizaron dicha solicitud siendo 190 del sexo masculino y 194 del sexo femenino. Los estudiantes que están sujetos a los convenios como ser: Andrés Bello, Brasil-Bolivia, Paraguay-Bolivia, Plan Maestro, entre otros más, no pueden solicitar una carrera alternativa ya que está escrito en la resolución rectoral 119/2011. Los postulantes pueden cursar un estudio diferente al de origen, pero requieren de una solicitud firmada por el decano de su Facultad y rellenar el respectivo formulario de carrera paralela, pero estos requieren un PPA más alto de lo establecido por ejemplo, un alumno de Veterinaria que desee optar por Medicina, obviamente porque los cupos son limitados, solo se les otorgará a aquellos que tengan un PPA elevado y que puedan cumplir de acuerdo al test psicotécnico, explicó Ulloa.

Orientación. Por otra parte Katiusha Cirbián, jefa del Departamento de Orientación, señaló que los tests psicotécnicos son un instrumento que han utilizado para varios trámites, como ser para aquellos que recién ingresan a la Universidad, los que solicitan cambio de carrera y los que desean una paralela. El test consta de 3 partes: aptitudes, que es el grado de conocimiento que el estudiante ha ido adquiriendo durante el proceso de vida académica; intereses, (profesionales); y las características generales de la persona. En el caso de los estudios alternativos es un poco complicado ya que los postulantes, tienen intereses en materias que son de un universo muy extenso por ejemplo un estudiante que se instruye en Administración de Empresas y que desee cursar Farmacia.

Deserción. Normalmente estos se enfocan en el ámbito laboral que es el principal por lo cual eligen una carrera paralela, fundamentalmente las asignaturas que son abandonadas por los estudiantes son las de nivel técnico (politécnicas) para optar por las de licenciatura, de la misma forma muchos de los postulantes prefieren asistir a facultades que tienen más clases, es decir que tienen la probabilidad de poder ingresar rápidamente porque tienen más espacio, en cuanto a las más requeridas están Medicina, Ingeniería Petrolera, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial y del área social está Derecho, estas son las carreras más solicitadas por los universitarios para poder cambiarse o llevarlas alternativamente, pero aún así no todos llegan a culminar ambas porque terminan desertando de una de ellas o a veces de las dos.

Opinión. Por otra parte el ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), Ismael Medrano, informó un poco más acerca de los estudios paralelos señalando que normalmente los postulantes recurren a una paralela para complementar sus estudios, ya que hoy en día la especialización es necesaria para el campo laboral y los estudiantes optan por esta alternativa. A todo esto también adjuntó que este mismo no puede sacar primero el título de la carrera paralela, por el contrario, primero debe obtener el título de la de origen, de la misma forma el estudiante cuenta con un seguro médico que le ayuda con cualquier accidente que él tenga en el transcurso del semestre; pero este pierde su vigencia desde el momento que el universitario se titula y por más que esté cursando una carrera más el seguro pierde su vigencia, informó Medrano.

En definitiva las causas principales a las que se deben estos abandonos es porque los estudiantes no tienen bien claro lo que desean, no toman correctamente sus decisiones y la gran mayoría no sabe informarse acerca de la carrera elegida, además se encuentra el tema económico que también influye para enfrentar los gastos que significa realizar la carrera, esto les da la opción a otros postulantes de asumir esa plaza.

La educación en las universidades de Latinoamérica buscan subir su calidad de vida

Gabriela Galea de la empresa Hot Courses Latinoamérica infiere lo siguiente: Durante los últimos años los países de Latinoamérica han realizado varios esfuerzos para tratar de mejorar la calidad en la educación superior. Es muy preocupante que en todos los rankings realizados por diferentes organizaciones, las universidades latinoamericanas no figuren entre las mejores instituciones educativas a nivel mundial.

Las deficiencias en las diferentes casas de estudios se enfocan en la necesidad de una mayor inversión en esta área, para así poder desarrollar un sistema futuro de educación superior más sólido y con programas más competitivos.

Los únicos países de Latinoamérica que tienen más o menos una educación superior son: Brasil,México, Argentina y Chile; según los rankings como ser el de Jiao Tong University of Shangai y World University Rankings.

Paradójicamente la mayoría de estas universidades son públicas, pero no desarrollan todo su potencial, para esto se necesitan incentivos para que los resultados educativos se adecuen a las necesidades de estudiantes y países.

Sin embargo, las universidades latinoamericanas se encuentran en una encrucijada, ya que los estudiantes después de graduarse, no enfrentan el mercado laboral.

'La UAGRM está en su máxima expresión, además tiene una educación virtual; es la Universidad más grande y la más importante de Bolivia'.

Osvaldo Ulloa

Vicerrector de la UAGRM

Los estudiantes tienen la capacidad de instruirse en lo que ellos quieran, tienen la habilidad de expandir sus conocimientos al exterior'.

Katiusha Cirbián

Jefa del Departamento de Orientación UARGM