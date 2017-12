Médicos responden a Evo Morales que no levantarán protestas para instalar el diálogo

Ayer, el Jefe de Estado señaló que una vez que los médicos suspendan sus medidas de presión se instalaría la mesa de diálogo para solucionar el conflicto

Sábado, 23 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Aníbal Cruz (centro) y dirigentes de los médicos. Foto de archivo Erbol

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, respondió este sábado al presidente, Evo Morales, y al ministro de la Presidencia, René Martínez, que su sector no levantará las medidas de protesta para encarar el diálogo.



"Reiteramos una vez más que las bases han determinado no levantar sus medidas mientras no se derogue el artículo 205 del Código del Sistema Penal Boliviano y se abrogue el Decreto Supremo N° 3385", señala una carta emitida por el titular del Colegio Médico de Bolivia.



En esta jornada se cumplen 31 días desde que comenzó el paro indefinido de los médicos en rechazo a, lo que ellos han llamado, "la criminalización de su profesión", y a la eliminación de la Autoridad de Fiscalización. En su afán de frenar el conflicto, el Gobierno convocó al sector movilizado a iniciar el diálogo bajo la condición de que levanten el paro y sus protestas, algo que no fue aceptado.



La víspera, el presidente Morales señaló que una vez que los movilizados suspendan sus medidas de presión se reanudaría las negociaciones con él y sus ministros para buscar el fin del conflicto. Horas más tarde, el ministro Martínez ratificó las palabras del jefe de Estado y convocó a una mesa de diálogo "al más alto nivel".



Sin embargo, Cruz mediante su misiva señaló que los representantes "solo obedecen el mandato de sus bases", por lo que se descartó el levantamiento de las protestas.



"Ratificamos nuestra indeclinable voluntad al diálogo para establecer los términos para establecer los términos que permitan lograr la inmediata solución de los conflictos que afectan a nuestro sector y a la población en general, los cuales deberán ser consultados con nuestras bases", señala la nota.