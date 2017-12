En julio lanzarán nueva variedad

Producción de sésamo, siembra de verano con avance del 60%

Productores. Incentivados por la subida del precio del grano, toda vez que en la campaña anterior este cayó por diversos factores.

Sábado, 23 de Diciembre, 2017

Ref. Fotografia: Sembradíos. Hasta mediados de enero prevén culminar con la siemba de verano.

Los productores de sésamo avizoran un mejoramiento en la campaña de verano 2017–2018 toda vez que en la gestión anterior fue afectada por la baja de precios, situación que ha mejorado en este año. Desde la Cámara de Exportadores de Sésamo (Cabexe), dieron a conocer que la siembra actual tiene un avance del 60 por ciento de las 21 mil hectáreas que proyectan cultivar hasta mediados del mes de enero del próximo año.

Hubo mejora de precios. Gualberto Aldana, gerente general de Cabexe, indicó que el precio del sésamo pasó de $us 700 a $us 1.000 la tonelada, lo que ha generado gran incentivo en los productores toda vez que actualmente no hay este grano en el mercado para la compra. “En el 2016-2017 hubo una disminución de un 30% frente a la producción de la campaña anterior, ese fenómeno hizo que en la actualidad no haya sésamo boliviano para su comercialización y eso ha hecho que el precio que estaba bajo vuelva a subir pero el problema que tenemos es que no hay producto”, dijo Aldana, a tiempo de agregar que son alrededor de 5 mil productores que han sembrado más de 12 mil hectáreas, por lo que se espera que hasta la primera quincena de enero se cuente con 21 mil hectáreas y poder abastecer la demanda.

Buscan reducir los costos de producción. El gerente de Cabexe, dijo que como Cámara se está trabajando con los productores en el tema de desarrollar tecnología, con el afán de bajar los costos de producción y ser más competitivos. “Uno de los desafíos grandes que tenemos es el tema de reducir costos de producción y para ello hay que trabajar bastante con los problemas en campo que son las enfermedades, plagas y básicamente las enfermedades de suelo, frente a eso hay una opción que está dando resultados en las últimas campañas, que es el manejo orgánico de los productos”, explicó.

En julio lanzarán nueva variedad. Y precisamente para poder reducir los costos de producción de una hectárea de este cultivo que ronda entre los 500 y 550 dólares, entre junio y julio lanzarán una nueva variedad que actualmente es conocida como 307. “Durante cinco años hemos trabajado en el mejoramiento genético de la variedad escoba blanca realizando el cruzamiento con otras líneas provenientes del exterior, con el objetivo de beneficiar al productor ofreciéndole un nuevo material que no ramifique mucho, que tenga un alto rendimiento y cuyo tamaño sea menor a los 1.80 metros de altura para que su cosecha sea mecanizada y no se tenga que ocupar una gran cantidad de mano de obra como se hace actualmente”, dijo Aldana al resaltar que con esta nueva variedad los agricultores podrán reducir entre 100 a 200 dólares el costo de producción de una hectárea de este grano.

Por su parte, el experto Martín Condori comentó que con los trabajos en mejoramiento genético que algunas instituciones privadas realizan, se busca que el agricultor obtenga una mejor productividad en sus cultivos y que estos sean tolerantes a ciertas enfermedades generando mejores ingresos económicos con la inversión que se realiza.

5 Mil

Productores de sésamo hay en todo el departamento.

